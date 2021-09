La conductora peruana Laura Bozzo sorprendió a propios y extraños al reaparecer este miércoles en las redes sociales, donde pidió un tiempo para pagar el dinero que debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.

A través de Twitter, Laura Bozzo lamentó no haber pagado y aseguró que no sabía que no tenía tiempo para hacerlo: “Siento no haber cumplido entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada”.

Por esta razón, el periodista del programa “Hoy”, Sebastián Reséndiz, le pidió que deje de huir: “Laura te mando besos, enfrenta a la justicia, ya no huyas, estamos preocupados por ti, eres una mujer frontal que estoy seguro saldrás adelante”.





Laura Bozzo decidió responderle y aseguró que pudo pronunciarse por redes tras escapar, ya que estaría constantemente dopada. Asimismo, reveló que está vendiendo su propiedad en Acapulco para pagar las deudas.

“Eso es lo que quiero mi adorado me tienen dopada por mi depresión y ahora me escapé y pude mandar este mensaje, quiero acabar con esto, mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar, se paga, pero encerrada imposible, les ruego ayúdenme”, señaló.

