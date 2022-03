La portada de la revista ‘Cosas’, con Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid mostrado el rostro de su bebé Milan, desató todo tipo de comentarios en redes sociales. La pareja recibió cientos de críticas por exponer a su hijo públicamente, pese a que ellos habían prometido priorizar la privacidad de su familia y no ventilar su vida.

Además, los usuarios recordaron el comunicado que lanzó la hija de Jessica Newton, cuando reveló que se alejó de Magaly Medina por difundir un videollamada que realizó con Deyvis Orosco desde la clínica, horas después del parto.

Los seguidores en redes sociales de la pareja cuestionaron que, tal vez, el cantante de cumbia recibió algún pago monetario por mostrar a su hijo de 3 meses en la prestigiosa revista. Cabe mencionar que la revista ‘Cosas’ bloqueó los comentarios de la gente cuando publicó su portada en Instagram.

¿Cuánto le pagaron a Deyvis Orosco?

Magaly Medina se mostró indignada por la aparición de sus examigos Deyvis y Cassandra en la portada de ‘Cosas’. La periodista recordó que ella también fue carátula de la revista.

La popular ‘Urraca’ leyó algunos de los comentarios de los seguidores, quienes acusaban al cumbiambero de “cobrar” al referido medio de comunicación.

“Ya había vendido la exclusiva”; “cómo generan dinero con su hijo”; “cuánto le habrán pagado”; fueron algunas de las opiniones de los usuarios que leyó Magaly Medina en su programa.

Sin embargo, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ descartó que Deyvis Orosco haya recibido un pago por parte de la revista.

“Yo he sido portada de Cosas, que yo sepa Cosas no paga por sus portadas, uno lo hace gratis, uno lo hace porque quiere. A mi me gusta estar en Cosas y he abierto las puertas de Cosas en más de una oportunidad. Que yo sepa no se paga, a veces la gente ya lo malentiende todo, creen que uno está vendiendo su intimidad”, comentó.

