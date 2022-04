Leonard León continúa mortificado por las críticas que ha recibido en redes sociales luego de que ‘Chacaloncito’ lo dejara en evidencia y difundiera un video del artista lanzando tremendos ‘gallos’ mientras canta.

La expareja de Karla Tarazona se animó a responderle a Magaly Medina, quien lo vapuleó en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’. “Tienes que aceptar que un NN te dio la mano para salvarte del papelón, tu voz no te daba, no sé si era por una faringitis o porque se había... (tomado unas chelas)”, comentó la ‘Urraca’, haciendo el ademán de ‘tomar’.

¿Qué dijo Leonard León? El cantante sacó las garras y respondió a la periodista de espectáculos.

“No se trata de un problema de ‘heladas’ como dices en tu programa, sino por un problema de salud. Eso le puede pasar a cualquier cantante y cualquier está propenso a enfermarse de la garganta y de la voz”; dijo Leonard en un video de TiktTok.

Luego quiso destruir a Magaly recordándole que ella critica a varias mujeres, figuras del espectáculos, por lo que no es “ejemplo” de nadie.

“Yo no he sobresalido por los escándalos, hay personas que reconocen mi trabajo musical. Qué me puedes hablar tú, ni que tú fueras un ejemplo. Tú eres la primera que se burla de las mujeres, porque si una mujer está gordita, subida de peso, o se hizo un arreglo mal hecho. Te burlas y te ríes, tú que estás frente a una cámaras y te burlas de esas personas. Imagínate que concepto tienen las personas de ti, tú no tienes cara para hablarme de esa manera y criticarme de la manera en que lo haces”, agregó Leonard León contra Magaly .

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO