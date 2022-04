Susy Díaz se presentó este martes 12 de abril de 2022 en el programa “Magaly TV, La Firme” para hablar sobre la separación de su hija Florcita Polo Díaz y Néstor Villanueva, debido a las acusaciones de infidelidad que pesan contra el cumbiambero.

En entrevista con Magaly Medina, la exvedette reveló cuánto dinero pasaba el cantante para la manutención de sus hijos. De acuerdo a Susy Díaz, Néstor Villanueva solo le entregaba a su hija 400 soles mensuales.

“¿Es cierto que le pasaba 100 soles a Florcita?”, preguntó la famosa “urraca”. “100 soles semanales, o sea 400 soles mensual”, dijo Susy Díaz en un inicio.

“Yo le he dicho a Flor que no me gusta que peleen por dinero, yo nunca lo he hecho”, indicó la artista ante la sorpresa de Magaly Medina.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO