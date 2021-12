Hoy se hizo público que el cantante de cumbia Leonard León, habría perdido la demanda en contra de Karla Tarazona, por supuestamente no poder ver a sus hijos desde hace más de dos años.

Durante el programa ‘Mujeres al Mando’, la conductora Karla Tarazona confirmó que el juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos, declaró infundada la demanda que aplicó Leonard León.

Al ver que se hicieron públicos los resultados y que en diferentes medios se anunciaba que Leonard León había perdido el juicio contra Karla Tarazona, él usó sus redes sociales para responder.

“No me sorprendería que hoy y mañana ella y su abogado se paseen por todos los programas para hablar de mí, cuando esto aún es la primera instancia”, así fue como Leonard se refirió a lo mencionado por Karla Tarazona.

El cantante además respondió al ojo por haber publicado la información declarada por Karla Tarazona a ‘Trome’: “Por favor, no mientan al público, ya que no hay proceso alguno y si es que no lo han hecho NO NOS HAN NOTIFICADOS”.

Por su parte, Karla Tarazona señaló que es el tercer juicio que le gana al cantante de cumbia: “Primero me hizo el juicio por pensión de alimentos y la jueza sentenció a favor de nosotros. Él (Leonard) apeló porque quiere seguir pasando 250 soles por cada niño y ahora estamos apelando en segunda instancia. El segundo juicio que me hizo fue por difamación y quedé absuelta, al igual que Mariella Zanetti. Este es el tercer juicio que gano”.

