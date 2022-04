Leonard León no soportó las burlas de la famosa “urraca” Magaly Medina luego que se viralizara un video donde el cantante aparece desafinando en un evento, pero es ayudado por Jhoan Mendoza, más conocido como ‘Chacaloncito’ y a través de su cuenta de Tik Tok le respondió con todo.

“Qué me puedes hablar tú, ni que tú fueras un ejemplo. Tú eres la primera que se burla de las mujeres, porque si una mujer está gordita, subida de peso, o se hizo un arreglo mal hecho (...) Hablas que tengo un montón de denuncias, pero son denuncias televisivas, hasta el día de hoy no me han probado nada, en cambio a ti sí te probaron algo y sabes dónde estuviste, si te probaron algo por difamación”, señaló Leonard León en un video publicado en sus plataformas.

¿Qué dijo Leonard León sobre Alfredo Zambrano?

Pero eso no fue todo, el popular “Leoncito” también ninguneó al esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano pues aseguro que el notario no es ningún referente musical.

“Qué me puedes criticar de música, tú en tu casa no tienes ningún referente musical, no lo tienes o vives engañada musicalmente de lo que escuchas en tu casa. Cuando tú sepas de música recién puedes criticarme, pero como no sabes y estoy totalmente seguro que no sabes de música por lo que tú escuchas todos los días en tu casa, no me critiques y no hables de música, así como yo tampoco puedo hablar de espectáculos porque no es mi rubro. Las cosas claras Magaly”, explotó el cantante.

Fotos y Videos: (Tik Tok/@leonardleonoficial | Instagram/@magalymedinav)

