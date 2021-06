La cantante peruana Leslie Shaw dio una lamentable noticia a través de sus redes sociales. Informó haber sido víctima de una estafa por una persona que hasta hace poco era parte de su entorno.

Por ello, Leslie Shaw reveló que se encuentra mal anímicamente y la responsabilizó de subirse fotos y videos íntimos de la modelo a la red social.

“He visto víctima de una estafa por parte de una persona muy cercana a mí, a quien le otorgué toda mi confianza y cariño durante muchos años, me duele mucho esta situación y sobretodo en estos momentos tan difíciles para todos que los artistas venimos atravesando”, escribió Lesllie Shaw.

Como advertencia, la cantante de “La Faldita”, agregó: “Esta persona debido a la confianza tiene fotos y videos íntimo, responsabilizándola de su uso indebido si son subidas a cualquier red social”.

Leslie Shaw agradeció el apoyo de sus fans y les prometió reponerse de esta situación. “A todos mis fans solo les digo gracias por apoyarme siempre en las buenas y las malas, si estoy muy triste hace muchos días, estas situaciones me parten el corazón y me hacen desconfiar hasta de mi sombra, yo soy una persona alegre, les prometo que me voy a recuperar y voy a cuidar más mi entorno y protegerme”.

