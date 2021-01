La producción de “Esto es guerra” anunció una fuerte sanción para Mario Irivarren, Karen Dejo y Luana Barrón por no cumplir con las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.

Y es que como se sabe, toda persona que llega del extranjero debe cumplir una cuarentena obligatoria antes de poder salir a realizar sus actividades cotidianas, reglas que no cumplieron de ninguno de los competidores.

Por su parte, la modelo Luana Barrón decidió utilizar sus redes sociales para referirse a sus seguidores y aceptar su error al no cumplir con el aislamiento social, tal como lo manda el Gobierno.

“He estado bastante apenada y con cargo de conciencia por lo que ha sucedido. Sé que he cometido un error y por eso estoy con ustedes para pedirles una disculpa, por todo el respeto y cariño que les tengo. Sé que de los errores se aprenden y que hay que asumir las consecuencias”, comenzó diciendo mediante sus historias.

“La semana pasada estuve de viaje, pero antes de ingresar a mi país me hice la prueba molecular y aquí me hice una segunda prueba. Ambas pruebas salieron negativas. Yo estaba consciente que llegando a mi país tenía que hacer la cuarentena. Sin embargo tuve conocimiento que se podían evitar esos 14 días si es que me realizaba una segunda prueba molecular. No estuve bien informada, fue mi error”, agregó.

