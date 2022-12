Magaly Medina aprovechó su programa del 5 de junio de 2022 para responder a Lucho Cáceres , quien celebra que ha ganado -en primera instancia - el juicio contra la ‘Urraca’ por difamación. Por esto, la periodista fue sentenciada a dos años de prisión suspendida y el pago de 70 mil soles de reparación civil.

La periodista volvió a difundir el video donde el actor fue detenido por la Policía Nacional tras ser encontrado en un estado deplorable en la vía pública. El video data del 2005.

“Ese es un video que la policía nos entrega, yo creo que él pensó que eran mis cámaras que lo habían grabado. La Policía nos manda este hecho vergonzoso donde lo vemos, según lo que nos dijo la Policía, que lo habían encontrado con cocaína, drogado, borracho y lo conducen a la comisaría porque estaba haciendo un espectáculo en la vía publica. La policía lo lleva junto con su paco de cocaína y lo encierra ”, comentó Magaly.

Magaly cree que el actor, en vez de demandar a la Policía Nacional del Perú, por presuntamente haber violado su intimidad, prefirió enjuiciarla.

“Él dice que yo he violado su intimidad, él estaba tirado en la calle, como una piltrafa, cuando lo policía lo leva a un patrullero y lo mete a una comisaría (...) No tengo la culpa de cómo actúa en su vida personal, si la Policía me manda el video, yo lo paso”, comentó.

Para la periodista, especuló sobre una de las razones por las que Lucho Cáceres era tan agresivo: “ de pronto por esa razón tendría una adicción a las drogas y tenía toda esa agresividad no canalizada”.

TE PUEDE INTERESAR