Lucía Oxenford, la hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet, lanzó un tremenda indirecta que estaría dirigida a su hermana, la periodista Juliana Oxenford.

En su cuenta de Instagram, un usuario preguntó a Lucía Oxenford por aquellos familiares “tóxicos”: “¿Qué haces cuando tu familia es tóxica y tienes que lidiar con ellos en reuniones familiares?”.

Como respuesta, Lucía Oxenford compartió una imagen con la siguiente frase: “El árbol genealógico también se poda...”.

Asimismo, otro usuario pidió a Lucía que se “normalice” no tener la mejor relación con los medios hermanos: “Hay que apoyar la causa de normalizar no llevarnos bien con las “medias hermanas””, indicó el cibernauta.

La hija de Yvonne Frayssinet estuvo de acuerdo con este usuario: “Apoyo”, respondió.

¿Qué pasó entre Juliana Oxenford y Marcelo Oxenford?

Recordemos que, años atrás, Juliana Oxenford acusó a Marcelo Oxenford de abandonarla a ella y a su familia. “Me dejó mi padre”, dijo al diario Trome, y agregó que el actor y ella tenían una relación “espantosa”.

Por su parte, Marcelo Oxenford desmintió esta versión: “Lo que me indigna es que mi hija diga que la abandoné. Jamás la abandoné ¡Nunca! Si bien no la ayudé con plata, porque ella trabajaba, la apoyé mucho con afecto. Cuando ella me necesitó, y se sintió mal, yo estuve a su lado”.

No obstante, Marcelo Oxenford asistió a la boda de su hija Juliana hace pocos años e incluso la llevó al altar, pero todo parece indicar que la relación continúa mal entre las hermanas.

