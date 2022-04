Las comparaciones se desataron otra vez en Instagram y esta vez por un usuario que decidió preguntarle a Luciana Fuster el por qué no hace fotos en lencería, en posible referencia a Flavia Laos y el traje transparente que usó en Coachella. Lamentablemente, la respuesta de Luciana no fue acertada y los usuarios la trollearon con su pasado.

“¿Por qué no te tomas fotos en lencería?”, fue la pregunta que desató el alboroto y más aún por la respuesta de la modelo: “Porque para mí la lencería se usa debajo de la ropa, entonces creo que no me tomaría fotos en lencería, en bikini sí, en lencería no, siento que es algo ya como íntimo”.

Las seguidoras de Samuel Suárez comenzaron a mandarle fotos de Luciana en Lencería y ropa interior, donde la modelaba sin ningún problema, pese a lo que respondió en su historia.

