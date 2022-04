Hace unas semanas el popular Jhonatan Maicelo, afirmó en un programa online que la producción de ‘Combate’, le ofreció una gran cantidad de dinero para estar en la competencia, pero él lo rechazó, sin embargo, David, la ‘Pantera’ Zegarra, decidió desmentirlo en el mismo programa de ‘Chiquiwilo’.

Luego de recordar las declaraciones de Maicelo en las que afirma haber rechazado trabajar en ‘Combate’, David decidió desmentirlo y confesó que su hermano le contó la verdad: “Maicelo entró a Bienvenida la Tarde, después de cinco minutos desapareció. Una cosa es que tú no quieras y otra es que no sirvas para la TV”.

Además, la ‘Pantera’ se atrevió a dar su opinión del por qué Jhonatan no sirve para la televisión: “Sabes por qué no sirve, porque yo en pantalla no puedo hablar groserías, que causa, que aguayo. Uno tiene que respetar su centro de trabajo o su labor como artista, no se puede hablar palabras gruesas, sobre todo a los niños, qué ejemplo le estamos dando”.

Finalmente, David la Pantera Zegarra se burló de que Maicelo haya contado que le querían pagar más de 40 mil dólares por estar en combate y añadió que era imposible que él gane más que los conductores del programa.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Giuliana Rengifo envía indirecta a esposo de Magaly Medina

Giuliana Rengifo recordó que un ex le lloró por amor