¡Fuertes declaraciones! David ‘Pantera’ Zegarra estuvo como invitado especial en el canal de Youtube de ChiquiWilo, donde no pudo evitar ser consultado sobre Jonathan Maicelo, con quien se sabe no tiene una muy buena relación.

Y es que el boxeador tuvo fuertes calificativos para su colega, a quien tildó de “abusivo”, y además dio su opinión de por qué no lo contrataron en un reality de competencia.

Recordemos que hace algunos días, fue el mismo Jonathan Maicelo quien confesó que nunca estuvo en “Combate” o “Esto es Guerra”, pese a que le habría ofrecido 40 mil dólares para estar 5 días.

“Nunca he estado en un reality. Yo peleé en canal 4 y tenía este programa (EEG) y me invitaron por los contratos que se hacen. ATV tenía este otro programa que mencionaste (Combate) y por contrato tenía que ir, pero no es que yo haya estado en un reality, nunca me puse una camiseta de tigre o de león”, dijo Maicelo.

Por su parte, ‘Pantera’ Zegarra comentó que Maicelo no habría funcionado en la pantalla chica debido a que siempre mantiene un lenguaje soez. “Uno tiene que respetar su centro de trabajo o su labor como artistas. Yo no voy a hablar palabras gruesas donde ven los niños... Eso no sirve para los realities… Como te digo, no sirve para la televisión”, expresó el peleador.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO