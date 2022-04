¿Qué pasó? Mayra Goñi sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para aclarar los rumores que soltó Rodrigo González en la última edición de “Amor y Fuego”, donde habría revelado el misterioso trabajo que estaría realizando hoy en día la actriz en Estados Unidos.

Y es que el conductor señaló que la también cantante trabajaría con una “compañía” que contrata a varias jóvenes para que asistan a diversas fiestas y acompañen a los invitados.

Sin embargo, ahí no quedó todo, ya que al realizar su descargo correspondiente, la popular ‘quinceañera’ confesó que no puede trabajar en aquello que le gusta, ni retornar al Perú, debido a un “proceso” que tiene en Miami. ¿A qué se referirá?

“Nunca he parado de trabajar, solo que la pandemia me frenó bastante. Me dio el tiempo de reflexionar, estar con mi familia. Yo ya tenía planeado internacionalizarme, es por eso que estoy en Estados Unidos”, comenzó diciendo.

“Estoy en un proceso ahora en el que no puedo volver a mi país hasta que me lo permitan, también por eso no puedo trabajar en lo que me gusta que es actuar o cantar, porque son temas delicados que no puedo tocar por acá... Estoy contactándome, las oportunidades están ahí esperándome”, agregó Mayra bastante sentida.

Frente a estas declaraciones, muchos cibernautas aseguran que el problema de Mayra Goñi podría deberse a varias opciones, pero entre las más sonadas están: porque está de ilegal en Estados Unidos, o porque está solicitando la residencia para poder trabajar y estudiar legalmente por allá.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO