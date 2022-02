La guerra entre Luciana Fuster y Flavia Laos por el amor de Patricio Parodi no tiene cuando acabar. Y ahora la integrante de “Esto es guerra” decidió utilizar sus redes sociales para responderle a las ‘amiguitas’ de la actriz, quienes se burlaron sin piedad de ella.

A través de una sesión de preguntas y respuestas, la modelo respondió a un internauta que le consultó por las personas que la atacan en redes sociales.

“¿Qué opinas de la gente que te manda indirectas y te atacan”, fue la pregunta. A lo que la popular “Lu” respondió con una frase de Nikola Tesla. “Cuando comprendes que toda opinión es un visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión”.

Foto: (Instagram/@lucianafusterg).

Amigas de Flavia lanzan puñal a Luciana Fuster

Las influencers Kiara Trigoso y Lorena Celis, amigas de Flavia Laos, desataron toda su artillería contra la nueva saliente del “Pato” y se sumaron a las burlas sobre la “oficialización”.

“Las personas que no son oficializadas, no son oficializadas por algo, un hombre no quiere estar con cualquier chica de por ahí, entonces no la oficializan”, dijo Kiara, en clara referencia a Luciana Fuster.

