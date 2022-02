Luciana Fuster no se quedó callada tras ser captada con Patricio Parodi saliendo del cine, agarrados de la mano y dándose un beso. La integrante de ‘Esto es Habacilar’ utilizó su cuenta de Instagram para responder a un usuario que le recriminó por “esconderse”.

“¿AMPAY? ¿esconderme? ¿acaso el cine de un centro comercial no es un lugar público?”, comenzó diciendo la modelo.

Luego agregó que al estar paseando en la calle “no hay ningún ampay”.

“Si estoy en la calle es porque no me escondo. Estamos todos locos si creen que porque no subo a mi historia (de Instagram) lo que hago, le estoy escondiendo. El mundo de cabeza”, agregó mortificada.

Asimismo, aprovechó para responder a la gente de la farándula que la critica, entre ellas, Magaly Medina.

“Pierden su tiempo (...) mentes infantiles, necesidad de figurar, envidia”.

Magaly se burla sobre salida al cine de Luciana y Patricio

Magaly Medina comentó sobre el “ampay” de Luciana Fuster y Patricio Parodi, quienes fueron captados bastante cariñosos durante una romántica cita que habría tenido en el cine.

“La lleva a la última función cuando no hay nadie, ni los vendedores ambulantes, ni la cancha, no había nada ya”, comenzó diciendo entre risas.

“Ahí sí la lleva de la mano, porque nadie lo va a ver”, agregó.

