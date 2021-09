Durante el programa “Amor y fuego” del miércoles 30 de septiembre, la modelo Macarena Gastaldo se mostró arrepentida de acusar a su examiga Paula Manzanal de ejercer la prostitución en Europa.

“Uno las cosas las dice de enojado. Yo puedo decir miles de cosas enojada [...] parecía una pelea de callejoneras de barrio que me dio asco, la verdad, me dio asco y por eso me arrepiento de eso, Gigi”, dijo la modelo argentina.

Asimismo, Macarena Gastaldo indicó que nada de lo que dijo “es verdad” y explicó que no denunciará a Paula Manzanal por acusarla de consumir drogas: “Nada de lo que dijimos las dos partes es verdad, yo creo que las dos hablamos de calientes y ahí murió la cosa”.

“Me arrepiento la forma en que nos dijimos las cosas, podríamos haber tomado a chiste, así como soy, una persona muy alegre, y haber dicho con otro sinónimo o quizás ni sinónimos, cambiar las palabras”.

Macarena Gastaldo aseguró que tanto ella como Paula Manzanal cometieron “errores”. “Sigo pensando que su forma y mi forma, no fueron las correctas de tratarse en televisión nacional dos personas que fueron amigas, compañeras o como quieras llamarlo. Si me decís que no fuiste mi amiga, bueno, compañeras, compartimos momentos”, expresó.

Sin embargo, Macarena Gastaldo sí denunciará a la madre de Paula Manzanal, Ana, por agredirla en un restaurante de San Isidro.

“La única diferencia es que mi mamá no iría como una delincuente a hablar con mi enemiga, entre comillas, mi mamá quizás buscaría el diálogo, buscaría como una persona decente, una persona con valores, una persona de familia, yo creo que como cualquier madre normal, entre comillas, haría eso. A esta señora no sé qué le habrá pasado por su cabeza, no sé la verdad, me gustaría entenderlo”, manifestó.

Fuente: Willax Televisión

