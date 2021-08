¡Fuertes declaraciones! Macarena Gastaldo estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde sorprendió a propios y extraños al revelar detalles inéditos de la pelea entre las ‘Chicas Tulum’, Paula Manzanal y Jossmery Toledo.

Y es que la modelo se refirió a los ataques que viene recibiendo por parte de la expareja de Fabio Agostini y de Alexandra Méndez ‘La Chama’, quienes no han tenido piedad y han salido a arremeter con todo en sus redes sociales.

“Qué puedo esperar de Paula, si cuando las ratas se asustan, dan esos golpes bajos. Así les va después en la vida, no tienen amigas, no consiguen novio, el chico con el que está no la firma (...) Entre ellas se juntan, obviamente la basura se tiene que juntar”, comenzó diciendo

Chats reveladores

En ese sentido, la argentina también se animó a mostrar conversaciones entre ella, Paula y Jossmery, donde aseguran que Nicola Porcella habría estado con Manzanal durante su estadía en Tulum, México.

M: La que se sentó donde Magaly fuiste tú, la que se sentó a decir eso y tirar esa incertidumbre fuiste tú. Entonces yo voy a decir con quién te fuiste a Tulum, a ver si te gusta que lance eso al aire.

P: ¿Con quién Macarena, con Nicola? No empieces a hablar idioteces en serio, ya me estoy molestando

Por otra parte, Macarena Gastaldo comentó que se encuentra tranquila, pues sabe que ella se portó bien como amiga. “Típico de ese tipo de personas, tendría que ver un psicólogo el comportamiento. Igual no me espero nada de ella, porque a mis espaldas hablaba mal de mi, hablaba mal delante mío de Jossmery, hasta que yo le puse un tope”, finalizó diciendo.

