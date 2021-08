Luego que Jossmery Toledo y Paula Manzanal confirmaron que sospechan que Macarena Gastaldo filtró información a la prensa sobre la supuesta fiesta con algunos seleccionados, la modelo argentina lamentó sus declaraciones.

“Todo arranca cuando fuimos a cenar y que nos ampayan (...) de ahí supuestamente Jossmery averiguó por su lado y le dijeron que yo fui la que filtró la información, Pau también dijo que le comentaron que fui yo”, explicó en el programa “Magaly TV La firme”.

Y aunque Jossmery Toledo afirmó que no solo considera como “amiga de juerga” a Macarena Gastaldo, la modelo dijo lo contrario.

“Yo sí la considero mi amiga, pero si tú vas a hablar así de mí, que no me consideras sabiendo que he estado contigo en tus peores, buenos, malos momentos, mutuamente nos sabemos cosas”, aseguró Macarena Gastaldo.

No obstante, Macarena Gastaldo terminó dándole la razón a Jossmery Toledo y afirmó que todas son unas “ratas”:

“Es verdad lo que dice Jossmery, en parte, de que en la televisión no hay amistades, no hay amigas porque entre todas, cada una son ratas, son larvas, unas a otras se chupan. Yo no estoy acostumbrada a eso, yo tengo amigas de verdad y cuando las quiero, las quiero”, señaló.

