Dora Pilares, la madre de Andrea San Martín, sorprendió a propios y extraños al hablar por primera vez del enfrentamiento entre su hija y Juan Víctor Sánchez, el padre de la pequeña Lara.

De acuerdo a Instarándula, “ayer la madre de Andrea dejó de estar al margen y saltó en defensa de Andrea en su bronca con JV”. En efecto, el portal publicó los comentarios que la señora Dora Pilares escribió para defender a su hija.

En estos, la madre de Andrea San Martín señaló que sus nietas, Maia y Lara, tienen todo gracias al trabajo de su madre: “Nunca me gusta responder ante tanto odio y maldad pero nunca afirmes lo que no sabes por favor. Mis bebés tienen todo lo que tienen gracias a su madre que trabaja y les da seguridad, estabilidad y sobre todo un amor sincero y de entrega total”.

En este mensaje, la señora Dora Pilares aprovechó en lanzar un dardo contra Juan Víctor Sánchez. Según la madre de Andrea San Martín, es mejor proceder legalmente ante las “mentiras”; asimismo, indicó que es “cobarde” distorsionar la crianza de sus nietas.

“Para mi hija no hay un día que no busque para mejora de mis nietas, no para aparentar ante los medios sino mostrar la verdad. Es mejor defenderse legalmente ante tanta mentira y con hechos porque cobarde es hablar y distorsionar la crianza de una mujer que da al 100% a sus hijas sin pedir a nadie nada y menos victimizarse. Te pido como mujer más respeto por favor”, manifestó.

En otro comentario, donde también respondió a una usuaria, la madre de Andrea San Martín indicó que las mujeres no dejen permitir ser maltratadas psicológicamente. Recordemos que días atrás, Andrea denunció a Juan Víctor por violencia psicológica.

“Por eso digo que no todo lo que parece es verdad y cómo un ejemplo a las mujeres no podemos dejar que nos maltraten emocionalmente y para ello debemos defendernos correctamente. Otro ejemplo que dejamos a nuestras hijas. Por favor, ahí lo dejo y les mando bendiciones a todos y sobre todo a todas las mujeres luchadoras y empoderadas”.

