La madre de Paula Manzanal, Ana Sarmiento, rompió su silencio luego de la denuncia que la modelo argentina Macarena Gastaldo interpuso en su contra.

A través de Instagram, la señora Ana Sarmiento envió un contundente mensaje: “Me llamo mamá, pero métete con mis hijos y mi apellido es leona”, se lee en la imagen.

“By Aniksa (Por Ana)”, escribió la señora en esta publicación pocas horas después de la denuncia de Macarena Gastaldo.

Macarena Gastaldo denuncia a madre de Paula Manzanal

Luego que la modelo argentina acusó a Paula Manzanal de ejercer la prostitución en Europa, la señora Ana Sarmiento habría enfurecido al encontrársela en un restaurante de San Isidro.

Según Macarena Gastaldo, la madre de Paula Manzanal la agredió física y verbalmente: “Agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en a cara y mis amigos le agarran la mano (...) Casi me tira la copa en la cara, te juro que estoy... estoy traumada porque si me hubiera tirado eso ahora estaría desfigurada”, comentó en el programa “Amor y fuego”.

“Llego, saludo a una amiga, me voy a sentar a mi lugar y la señora viene toda borracha y me dice: ‘deja de estar hablando de mi hija’, que no se que, ‘put...de mierda’. Me empieza a insultar”, sostuvo.

