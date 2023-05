A poco tiempo de haber llegado a un acuerdo con Paolo Hurtado luego que él le sea infiel con Jossmery Toledo. Rosa Fuentes decidió celebrar su cumpleaños número 35 y tiró la casa por la ventana porque además reveló el sexo de su nuevo bebé, pero su aún esposo quiso hacerse presente con unos mariachis.

Tras recibir a los mariachis en su boda, los ‘urracos’ de Magaly decidieron preguntarle a Rosa Fuentes sobre cómo se sintió con este hecho y ella no tardó en chotear toda intención de reconciliación de Paolo Hurtado: “No, no hay forma como pareja, ahora estoy tranquila, así, él está respetando mi relación y no hay forma por el momento, nada que ver”.

Al ver que la fiesta de Rosa Fuentes tuvo hasta orquesta y fue en un gran local, Magaly y su equipo se preguntaron cómo se financió este juergón y si Paolo Hurtado financió esto, pero la empresaria aclaró todo: “En realidad casi todo ha sido una sorpresa para mí, yo solo quise compartir un almuerzo familiar y me sorprendieron con las decoraciones, Paolo está por su lado y este año todo corre por mi cuenta”.

Magaly escuchó las declaraciones de Rosa Fuentes y no hizo más que alagar a la madre de 35 años que espera a su tercer hijo y celebrar que se muestre firme en su decisión de no volver con quien le fue infiel: “Se la ve empoderada como si hubiera descubierto un nuevo mundo, algo que la mantiene”.

TE PUEDE INTERESAR