Una vez más Gisela Valcárcel decide ponerse del lado del ampayado y más ahora que el daño colateral de la infiel le chocó a su amigo del alma Cuto Guadalupe a quien la ‘señito’ celebró por su conferencia de prensa y sus declaraciones en contra de la ‘urraca’, pero Magaly no se quedó callada.

“De verdad Cuto, tú sí que eres otro level, otro nivel eres”, fue esta la frase de Gisela Valcárcel celebrando al tío de Jefferson Farfán que Magaly vio como una intención de la ‘señito’ de figurar: “Como la pobrecita anda desubicada, perdida en la televisión y no tiene cómo llamar la atención”.

Pero la ‘urraca’ no se conformó con poner en su lugar a la mamá de Ethel Pozo e intentó descifrar el mensaje de Gisela Valcárcel: “Otro level de cachudo o cómo, no entiendo, no la capté, creo que tengo que descifrar lo que quiere decir”, añadiendo que la ‘señito’ siempre se une a quienes no pueden superar sus ampays.

Finalmente Magaly invitó a Gisela a no opinar más porque sus palabras no serían bien recibidas por el público: “Nadie quiere escucharte porque todo el mundo sabe que es fingida e hipócrita que lo único que quieres es fastidiarnos y no lo logras”.

