Le cayó el golpe de a gratis. Magaly Medina no pudo evitar mencionar al premier Pedro Angulo, quien en una entrevista para ‘Willax’, decidió mencionar a la ‘urraca’ como ejemplo de alguien a quien le encanta destruir a las personas, comparándola con los políticos actuales.

“Nosotros sabemos que aquí, en el país, Magaly Medina no es la única que se interesa en tratar de destruir a las personas, también tenemos a políticos que tratan de tener las páginas de los diarios tratando de destruir a los demás”, con estas palabras, Pedro Angulo intentó dar su opinión sobre la actual situación del país, usando de ejemplo a la ‘urraca’ a quien no le gustó nada y aprovechó su programa para responder el golpe.

La ‘urraca’ le recordó al Primer Ministro que ella es una periodista con un gran público que la sigue y que no debería tomárselo a la ligera: “Un primer ministro tiene que aprender a cuidar sus palabras y tiene que tener cuidado con lo que habla, una periodista de 25 años y para tener un gabinete nuevo, no necesita insultarme ni difamarme”, resaltando además que ella no lo investigará porque la política no es su rubro.

TE PUEDE INTERESAR