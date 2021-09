La periodista Magaly Medina se refirió a la falsa pedida de mano de Carlos Vílchez a su novia Melva Bravo durante un sketch en “JB en ATV”.

Magaly Medina cuestionó que los periodistas hayan entendido que se trataba de una pedida de mano real, cuando todo era parte de la broma.

“Yo entiendo que esa no fue una propuesta serie porque si hubiera querido aprovechar la parodia, se hubiera traído la sortija verdadera, se la hubiera puesto. Habrá sido como parte de la jod**”, dijo Medina en su programa “Magaly TV La Firme”.

“Esto ha sido tomado como verdadero por los periódicos, pero yo veo que no es verdad. Yo veo que me das un anillo de dos soles, de utilería y agarro el anillo y te lo tiro”, agregó la urraca.

En todo caso, Magaly Medina cuestionó que Carlos Vílchez y el programa pongan en esta situación a Melva Bravo. “Me parece irrespetuoso que someta a su novia a una cosa de esa, porque a las novias no se le somete a ese tipo de cosas. A la novia se le hace cosas tiernas. Bueno cambiemos de tema, quizás yo soy una amargada y me parece que no. Yo soy bien romántica y por eso doy mi opinión”, finalizó.

