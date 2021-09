La conductora Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa ‘Magaly TV, La Firme’ para increpar al presidente Pedro Castillo, quién no se ha hecho presente en San Juan de Lurigancho tras el drama que viven los vecinos de ese distrito por la falta de agua.

Durante la última edición de su espacio televisivo, la figura de ATV le recordó al mandatario de la Nación sus orígenes humildes y le pidió ponerse en el lugar de las personas que están padeciendo por la falta del insumo.

“Esto no es politiquería barata, como les dije ayer no aspiro a ninguna curul, no aspiro a ganar votos, absolutamente nada... Hay que hacer un llamado de atención a la gente que realmente tiene la responsabilidad de hacer algo por los más necesitados del país, a la gente que realmente le hemos dado un voto”, comentó en un inicio.

“El presidente de la República que dice que viene de un caserío en Cajamarca, que pasó pobreza, que es un maestro que dice que ha llegado a la presidencia y que es la voz representativa de los pueblos. Pero, sin embargo, no lo he visto aparecer en ningún momento durante esta escasez de agua, no lo he visto”, añadió muy enérgica.

Vale indicar que la presentadora Magaly Medina llevó ayuda a los vecinos del distrito, quienes se han visto afectados por el prolongado corte de agua.

