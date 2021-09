¡Más emocionada que nunca! Melissa Klug sorprendió a propios y extraños al revelar para el programa de Magaly Medina, detalles de lo que habría sido su romántica pedida de mano por parte de su novio Jesús Barco.

“Fue una sorpresa, un momento muy emotivo, muy emocionante en verdad, no me lo esperaba y tampoco pensar que iban a estar las personas más importantes para nosotros. Él ha tenido fabulosas cómplices, que han sido mis hijos y esto lo vienen preparando meses atrás y lo han hecho súper bien, porque yo ni me lo imaginaba”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la chalaca también comentó que no quiso compartir videos ni fotos en sus redes sociales, porque junto al futbolista decidieron mantenerlo en estricto privado.

“Me hubiese encantado compartir estos momentos tan lindos, pero lo pensamos bien y ha sido tan íntimo. Han habido lágrimas de felicidad, ha sido un momento muy lindo y es algo que primera vez yo lo estoy viviendo y estoy muy feliz”, expresó.

¿Cuánto costó el anillo de Melissa Klug?

Melissa Klug no quiso ahondar mucho en el tema de cuánto habría costado su lujoso anillo de compromiso. “Lo que haya gastado no es importante, igual a nosotras las mujeres en un momento tan especial, nos gusta lo especial. Lo que te puedo decir es que ese anillo es exacto para mi”, escribió.

Por otra parte, la popular ’Blanca de Chucuito’ desmintió que haya fecha tentativa para la boda, pero sí dejó bien en claro que no piensa esperar mucho tiempo.

“No hay fecha para la boda, obviamente tenemos un montón de planes a futuro. El zamacón que nos ha dejado esta pandemia es de vivir el día a día intensamente, eso es lo que yo hago. Tampoco voy a ser la eterna novia, pero no hay fecha aún”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO