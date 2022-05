No tuvo piedad. Magaly Medina tocó punto a punto todo lo que dijo Rodrigo Cuba en la entrevista en la que le brindó a la ‘urraca’, pero la emoción del momento y del raje, le jugaron una mala pasada a la pelirroja, quien terminó confundiendo al nuevo con el ex de Melissa Paredes.

Todo pasó mientras Magaly criticaba que Melissa Paredes permita que su pequeña hija duerma en las piernas del ‘Activador’ y en un momento le dijo ‘Gato’ al bailarín, pero no pasó mucho tiempo para que se dé cuenta de su error: “Perdón, me confundo, disculpa ‘Gato’ si me confundí, porque esa confusión es terrible”.

