Ella quería asegurarse. Rodrigo Cuba confesó todo lo que vivió el día en que salió el ampay de Melissa Paredes, desde que ella misma le contó que había un ampay, hasta los reclamos que recibió de su exesposa por publicar su comunicado, dejando en claro que no habían terminado anticipadamente como ella dijo.

El ‘Gato’ Cuba se enteró de todo cuando estaba en un cumpleaños infantil al que llevó a su hija y al regresar a casa, se topó con Melissa esperándolo: “Ella estaba esperándome, nosotros teníamos una caja fuerte, donde guardábamos los documentos, los pasaportes, papeles importantes y oh sorpresa llego y ella tenía una caja fuerte negra, había sacado todas las cosas que teníamos en común y me dice, ‘tengo que asegurar lo mío’, bueno devuélveme mis cosas y ya me las devuelve”.

Además, esa misma noche él publicó un comunicado donde dejaba en claro que lo que decía Melissa que su relación había terminado anticipadamente, era mentira y por ello, fue recriminado por la modelo: “Me voy arriba a jugar con mi hija y ella sube enfurecida por el comunicado que había sacado a increparme que por qué lo había hecho, que lo sacara que qué me creo y yo no quería hablar con ella y delante de mi hija gritaba y trataba de grabarme”.

