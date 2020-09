El escándalo que se ha desatado por la reciente ruptura entre Jean Deza y Jossmery Toledo ha sacado más de una chispa. Y es que al parecer el futbolista no tuvo mucho tiempo de “luto” y habría ido corriendo a los brazos de su ex, Shirley Arica.

Por su parte, la exsuboficial contó para las cámaras de “Magaly TV, la firme” que denunció al jugador por maltrato físico y psicológico.

“Lo que le contó Jossmery a nuestros reporteros, es que le pidió Jean Deza que le de los 1,100 dólares que cuesta la mensualidad del departamento, porque ella no tiene. Ya deben dos meses, son 2,200 dólares y además le ha pedido, es lo que le ha contado a nuestro reportero, que le de una cantidad de plata por la humillación pública que le ha hecho pasar, por haberle mentido”, contó la conductora Magaly Medina.

Asimismo, frente a esta polémica, la popular ’Urraca’ no dudó en arremeter contra Jean Deza, tildándolo de ’jugadorazo’. “Jean Deza no sabe que no hay peor enemigo que un hombre o mujer despechada, y aquí a la que han herido es Jossmery Toledo, y por supuesto no se la va a hacer fácil a Shirley, ni tampoco al jugadorazo de Jean Deza”, señaló.

“Ahora yo digo, por qué dos mujeres tienen que estarse peleando por este espécimen. ¿Por qué? como si hubieras ganado el gran premio, ¿qué te ganaste? la lotería, el premio nobel... No entiendo cómo dos mujeres se pelean de esa manera bien bochornosa, pero acá el gran jugador, por no decir otra palabra, es Jean Deza”, finalizó la ’Urraca’.

