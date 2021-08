¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra Josimar Fidel, quien recientemente habría sido desenmascarado por una joven en Estados Unidos, quien señaló que pasó la noche con el salsero, pese a que éste no se encuentra soltero.

“Victimizándose siempre, tratando de inspirar un poquito de lástima del resto. Yo no soy enemiga de nadie, menos de los talentosos. Hago mi trabajo y es este, prensa de espectáculos. Si tú eres mediático, tienes que tener un comportamiento público de acuerdo a lo que tú vendes como artista”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ señaló que el artista peruano debe hacerse responsable por sus actos, pues habría traicionado la confianza de su novia Maria Fe Saldaña.

“Nosotros no obligamos a Josimar a chapar con alguien, todos somos dueños de nuestras decisiones. Él sabe que tenía una novia a la cual respetar, por más que yo sea famoso y que la fans se me abalancen, las cosas no son así”, expresó.

“Josimar no estaba soltero. Es fácil engañar cuando uno está fuera de su país. Es una disculpa tonta, quién le va a creer que todo esto es por ser amable con una fan. No invitas a una fan a un hotel”, finalizó.

