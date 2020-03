En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se refirió a la airada reacción que tuvo Yahaira Plasencia con una reportera de “América Hoy”.

“Ustedes han rajado de mí porque no quería cantar a capela. Cuidadito, ah”, declaró una Yahaira ofuscada a las cámaras del programa que conduce Ethel Pozo.

Frente a estas declaraciones, Magaly Medina usó su espacio en ATV para criticar a la salsera por haber hecho pasar un momento incómodo a la mujer de prensa.

“Le contesta bien soberbia (...) ella se siente todopoderosa, algunos me dicen que está empoderada. ¿Empoderada de qué? ¿Empoderada de estar clandestinamente con alguien que hasta ahora no la oficializa?”, dijo al inicio la periodista.

Tras ello, Medina sugirió a Plasencia no creerse “poderosa con dinero ajeno”, ni por estar representada por Sergio George. “Que no se sienta tan poderosa con el billete de otro, que no se sienta tan poderosa por estar detrás de las faldas de Sergio George. He visto torres más altas derrumbarse, así que cuidado Yaha. Así trata a todo el mundo”, expresó.

Asimismo, la pelirroja aprovechó para enviar un contundente mensaje a la hija de Gisela Valcárcel. “Igual que la madre disforzada (....) A su reportera la trataron como felpudo, barrieron con la reportera, la amenazaron y ella en el programa: ‘acá somos Yahalovers’”, acotó en referencia a los comentarios de Ethel Pozo.

Magaly Medina cuestiona a Yahaira Plasencia por comportamiento con reportera

