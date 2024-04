En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, Magaly Medina se pronunció tras la larga pelea mediática de Julián Zucchi y Yiddá Eslava. La ‘Urraca’ considera que la expareja carece de madurez emocional.

“ Estos dos han resultado ser todo lo opuesto a como se pintaron durante mucho tiempo. Todo lo opuesto. De verdad, a mí los dos se me han caído. Cero inteligencia emocional ella, cero inteligencia emocional él. No saben controlar sus impulsos. No saben, por lo menos, tenerlo para sí ”, manifestó la periodista.

En esa misma línea, la pelirroja dijo que los actores no pueden mantener sus temas en privado, pues siempre exponen todo en sus redes sociales.

“ Hacen un posteo en sus redes sociales o se graban un video y lo sacan en sus redes sociales, no se aguantan, no pueden ”, expresó.

Asimismo, Magaly criticó la falta de madurez con la que ambos enfrentan su ruptura.

“Esta separación todavía no la pueden digerir, todavía no la están afrontando de manera madura, centrada, como debería de ser, como ellos dijeron que iba a ser”, sostuvo Medina.

“ Se acabó la luna de miel y ahora se sacan cuál trapo sucio, pero por pedacitos, por pedacitos se van lanzando de todo ”, agregó.

