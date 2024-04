Yiddá Eslava sigue en el ojo de la tormenta tras ser acusada de insultar a una reportera de América Hoy, luego de que difundiera una conversación sin su permiso, cuando el magazine aseguró que la actriz había hablado en exclusiva con ellos.

De acuerdo con las ‘stories’ de la actriz, ella mantuvo una conversación privada con una ‘amiga’ y le advirtió que no la muestre porque le traería consecuencias en el ámbito laboral.

“ Yo me entero que había filtrado el audio cuando me cancelan un contrato de chamba y me dicen que es por el audio, y yo, ¿qué audio? De la entrevista que diste a América Hoy y dijiste que ya no hablarías ”, escribió en sus redes sociales.

“ Ella sabía que necesitaba la chamba. Lo sabía y conocía las consecuencias de publicar eso y simplemente no le importó y eso no se hace. No puede ser que ahora confiar sea un pecado ”, agregó.

Yiddá Eslava agrede verbalmente a periodista de América Hoy

En la reciente emisión de “América Hoy”, se presentaron audios que revelaron un tenso enfrentamiento entre Yiddá Esalava y una reportera.

En estos audios, la actriz se muestra visiblemente alterada, dirigiéndole gritos e insultos a la reportera, a quien acusa de haber filtrado conversaciones sobre las negociaciones que mantenía con su expareja, Julián Zucchi.

“Verónica cómo mier... me hicieron eso, o sea yo te hablo y a ti y tú filtras mis audios. ¿Es en serio? Cómo mier... me puedes haber hecho eso, tú no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de ca...“, expresó Yiddá muy molesta.

Luego continuó con: “¿Qué mier.. les pasa por la cabeza? (claro Yiddá, pero) Claro las pel... yo hablé contigo en privado, jamás te he hablado una declaración para que tú puedas, jamás (...) que eres una irresponsable y una hija de su m...”.

