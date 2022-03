Durante la última edición de “Magaly TV, La Firme”, Magaly Medina se refirió a las declaraciones de Yahaira Plasencia, quien aseguró que llegó a ser reconocida en el mundo de la salsa gracias a su esfuerzo y no con la ayuda de su expareja Jefferson Farfán.

Ante las afirmaciones de la “Patrona”, la “urraca” no tuvo piedad de la salsera y la tildó de “malagradecida”. Además, le recordó que ella alcanzó gran popularidad gracias a su romance con el “10 de la calle”.

“Qué malagradecida que es con el ‘Jefri’. Farfán apostó por ella y no es necesario que nadie nos lo cuente. Jefferson la separa del grupo Son Tentación, le da su propia su propia orquesta. Gracias a la gran popularidad que Jefferson Farfán tiene es que eso la ayuda a ella a sobresalir y hacerse conocida”, comentó en un inicio.

“Cuando salía con el ‘churrito’ Hinostroza no la conocía más que su familia, no la conocía absolutamente nadie, ni siquiera cuando estaba en Son Tentación, era una más del montón. Yahaira Plasencia se hace conocida cuando sale con Farfán, ahí es cuando la conocemos, ahí es cuando todos comienzan a fijarse que mueve el totó (...) Si a ti te hubiera costado sola tu carrera, todos te admiraríamos, pero justamente unas de las cosas por las personas como yo no te admiramos es porque a ti las cosas se te han dado bien fáciles. O sea, un Jefferson Farfán te ayudo a hacerte el nombre que tienes”, agregó.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

“Creo que con el tiempo la gente se ha dado cuenta de que yo puedo ganarme un nombre sola, tengo lo mío sola, que no necesito ni he necesitado de absolutamente de nadie para poder llegar a donde estoy”, declaró para Magacín 247.

Asimismo, la ‘Reina del totó’ aseguró que continuará trabajando como lo viene haciendo porque aún tiene más metas por cumplir: “Estoy tranquila y sigo trabajando porque no he logrado lo que he querido todavía, sigo luchando por eso y lo estoy haciendo sola”.

