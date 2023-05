Magaly Medina no se quedó callada y aprovechó para decirle unas cuantas verdades EN VIVO a Paula Arias, quien se encuentra en el ojo público por presuntamente haber perdonado la infidelidad cometida por su expareja, Eduardo Rabanal.

Y es que la popular ‘Urraca’ le increpó a la salsera que, desde que supo de la publicación que hizo el futbolista en sus redes sociales, ella debió salir a aclarar que no había regresado con él.

“Cuando uno de verdad no quiere nada con una persona y no quiere dar a entender nada, el te amo, tú hubieras salido al día siguiente a decir con ese hombre no vuelvo más y punto, pero tú como que dejas que la gente especule y ahora nos enteramos que nunca se mudó del departamento y sigue ahí”, comenzó diciendo la periodista.

“Yo la verdad, al día siguiente, como te digo, he estado tan agitada, he estado mal de salud y he estado enfocada solo en mi recuperación, en mi trabajo, en regresar a mi trabajo”, explicó la salsera.

Asimismo, la figura de ATV le consultó a la líder de Son Tentación si es que tenía planes de perdonas y retomar su relación con Rabanal. “O sea, ¿eso quiere decir que no te vamos a ver en los próximos días, meses o años, con Eduardo Rabanal?, consultó.

“Yo estoy sola, de verdad, y le digo a todos los medios, que todavía confirman, como si yo hubiese regresado con él. Que él me quiera demostrar de aquí para allá o lo que quiera poner en la luna, no me interesa en estos momentos. No quiero, ni deseo nada con él” , expresó Paula fuerte y claro.

