¡Fuerte y claro! Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre el reciente comunicado que lanzó Melissa Paredes, confirmando que ya está iniciando los trámites del divorcio con su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ tildó de “incosecuente” a la actriz al momento de afirmar que la prensa la está “acosando”.

“Yo creo que el comunicado tiene que partir de ella. Uno publica en redes lo que uno quiere que se sepa. Lo que uno no quiere que se sepa, no lo publica y así se evitan las especciones, pero Melissa no para de publicar desde que la ampayamos, para dar entender que tiene una buena relación con su esposo”, comenzó diciendo la conductora.

Asimismo, la figura de ATV le aconsejó a la también actriz que si no quiere que se creen especulaciones, no suba a sus redes videos que den pase a eso.

“Yo le quiero decir a Melissa una cosa, porque como siempre no es consecuente con lo que dice y lo que hace. Tú no eres novata en este medio, lo mejor que puedes hacer es que si te grabas con tu esposo enpijamados en una misma cama, no lo publiques, porque si lo publicas, tú sabes que vas a generar una cadena de especulaciones”, expresó indignada.









