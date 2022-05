Se mandó con todo. Magaly Medina no se calló nada y se refirió a la denuncia que le interpuso Geraldine Quezada a Kike Suero por el presunto delito de tocamientos indebidos a una de sus hijas. Sin embargo esa acusación quedó archivada y ahora el artista continúa con su vida al lado de su nueva pareja Vicky Torero.

Cabe señalar que el popular cómico no puede ver hasta el momento a sus hijas pese a que ya se archivó el caso, ya que aún quedan pendientes varios problemas familiares y sobre vicios que tendría en su vida personal.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ no dudó en cuadrar a Kike en pleno programa en vivo. “Sí, es cierto. Él no hace un mea culpa de esta acusación terrible que hizo su expareja Geraldine respecto a los tocamientos indebidos a una de sus menores. Eso es algo que me parece inconcebible que haya quedado así”, comenzó diciendo.

Asimismo, la conductora de espectáculos criticó al comediante por no aceptar que tiene problemas con el alcohol y las drogas. “El alcohólico puede no tomar tres meses, seis meses... Kike Suero no quiere reconocer que tiene problemas, ya está viejo”, agregó.

