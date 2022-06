La noche del 6 de junio de 2022, la periodista Magaly Medina dio su opinión luego de la columna que Jaime Bayly publicó respondiendo a Diego Bertie, quien salió del clóset tras 28 años y admitió que tuvo un romance con el escritor, aunque le restó importancia e incluso lo tildó de “panzón” y “burgués”.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, Magaly Mdina dejó entrever que Jaime Bayly habría sentido dolor por las palabras de Diego Bertie: “Le pone un apodo bien fuerte, que no puedo decir a esta hora de la noche, y dice que él salió del clóset en el programa de la ‘chupacabras’, o sea, yo. No le ha gustado nadita, el encono y la rabia se le nota, él dice ‘estoy feliz que haya salido en el programa de la ‘chupacabras’ después de tantos años’, ay, caray, cómo que no te dolió, te dolió, pero no importa, así es la vida, alguna vez te tenían que devolver ese golpe de hace mucho tiempo”.

“Dice que ha salido del clóset, Diego Bertie, porque quiere relanzar su carrera como cantante, y claro, le ha fastidiado, supongo, el hecho que Diego Bertie haya minimizado la relación que tuvieron (...) la minimizó, lo choteó; sin embargo, Jaime Bayly le recuerda que esta relación no fue algo que duró muy poco, sino le recuerda que esta relación duró dos años”, añadió.

Según Magaly Medina, una relación de 2 años no es pasajera, como afirmó Diego Bertie: “Ahí le aclara que esto duró un par de años, que no fue una relación pasajera, de días, que no fue un snack, como de alguna forma dio a entender Diego Bertie, de pronto para él esos 2 años io fueron 2 años, pero él se lo dice, fueron 2 años y 2 años no es algo pasajero, es un buen tiempo, es definitivamente una relación donde pasaron muchas cosas”.

“Le ha fastidiado que venga a este programa y lo diga, pero él estuvo en mi programa, Jaime Bayly, varias veces a lo largo de los años, y habló con total libertad sobre su romance con Diego Bertie. Él dice que Diego Bertie tenía cierto aire rencoroso, pero yo también le noto cierto aire rencoroso a esta columna de Jaime Bayly. Dice que no se ha ofendido porque lo llamó panzón, gordo, panzón, barrigón y burgués, dice que no se ha ofendido por eso, pero yo pienso que sí”, manifestó.

Sin embargo, la periodista se mostró feliz de aparecer en la columna semanal de Jaime Bayly: “Me encanta lo de ‘chupacabras’, me ha encantado”, dijo entre risas.

“Lo único cierto de todo este artículo también, aparte de otras cosas y de responderle, es que reconoce que nuestro programa es un programa de alta audiencia”, añadió.

