Jaime Bayly Letts expresó su indignación contra su expareja Diego Bertie en una columna publicada este domingo 5 de junio en su página ‘El Francotirador’. Y es que el cantante se burló de la vida que lleva el escritor en la actualidad con su esposa Silvia Núñez del Arco y lo tildó de señor ‘burgués y panzón’.

El autor del libro ‘No se lo digas a nadie’ explicó que su aumento de peso se debe al tratamiento que actualmente sigue para combatir su bipolaridad.

“Indudablemente estoy gordo. Mido un metro ochenta y seis, peso 100 kilos. No estoy gordo, ¡estoy gordísimo! Pero soy escritor, vivo de mis palabras. No importa si estoy gordo o no (...) Estoy gordo porque soy bipolar. Las pastillas que tomo, no pocas, para regular dicho trastorno mental me engordan”, expresó.

En otra parte de su columna, el escritor peruano deploró que el interprete de ‘Qué difícil es amar’ haya usado esos términos despectivos para referirse a él.

“Es triste, pues revela cortedad de miras, sumisión a las modas frívolas y un corazón amargo, avinagrado”, acotó.

Jaime Bayly sobre relanzamiento de la carrera musical de Diego Bertie

El ‘Francotirador’ afirma que el actor de telenovelas ahora busca vender su música a costa de revelar su orientación sexual. “Ha resuelto salir del clóset porque quiere relanzar su carrera como cantante, carrera que abandonó cuando era muy joven”, indicó.

