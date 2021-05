La periodista Magaly Medina reveló detalles de las grabaciones de “La Voz Perú” con el cantante venezolano Guillermo Dávila, quien hasta el momento no ha aparecido en la prensa y no ha respondido a su hijo Vasco, quien rechazó su llegada al país.

“Los accidentes no ocurren y si ocurren, uno es suficientemente adulto para hacerse cargo de la criatura que engendró, porque esa criatura no se engendró sola, no la engendró sola la mamá, sino también él y él tenía mucho que ver y mucho que asumir en esa época, creo que Guillermo Dávila estaba casado”, señaló la periodista en ‘Magaly TV La firme’.

“Eso es lo que hacen la mayoría de hombres irresponsables que van por ahí, por el mundo, dejando hijos y no les interesa absolutamente nada”, agregó la ‘urraca’. “Este joven ha crecido con esa rabia y esa cólera, él tuvo que aparece en cámaras, en varios programas de televisión”.

Por esta razón, Magaly Medina habló del viaje de Guillermo Dávila a nuestro país. “Incluso ahora creo que su llegada al Perú ha sido de lo más subterránea, nada conocido, eso lo sabemos nosotros periodistas que sabemos, tenemos informantes en otros canales”, comentó.

De acuerdo a la ‘urraca’, el cantante venezolano estaría escondido de la prensa: “Él se esconde... porque Guillermo Dávila está totalmente escondido de la prensa, están grabando, porque este programa sale grabado, el programa La Voz no es en vivo, se graba, y lo han traído a él como un coach internacional, como una gran estrella lo ha contratado Latina, pero él no sale a ningún lado. Seguramente que va a salir que ya está acá, que participó en La Voz, cuando terminen las grabaciones y Guillermo Dávila ya haya tomado su avión y se haya largado a Miami, donde radica”.

