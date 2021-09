Magaly Medina se mostró sorprendida sobre la reconciliación oficial entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra, luego de que el alcalde de La Molina lo confirmara.

“Luego de ver todo el drama, ahora primero ella sale diciendo que él está cambiado y ahora él sale a oficializar que ahora son familia y van a empezar la campaña juntos”, dijo Magaly Medina en su programa.

La “urraca” lamentó que ahora con la reconciliación, vuelvan a trabajar juntos en la campaña política de Álvaro Paz de la Barra y que Sofía Franco no se quiera.

“Estoy en shock, estas cosas no puedo concebir, pero creo que hay hechos que dicen cuánto se ama una persona y vuelvo a comprobar que Sofía Franco no se respeta como persona, no se respeta como mujer, no se quiere a sí misma, no se valora, ¿una pena no?”, acotó la periodista.

Jamila Dahabreh afectada

Jamila Dahabreh no pudo evitar ser consultada por el programa “Amor y Fuego” sobre sus saliditas con Álvaro Paz de la Barra, el aún esposo de Sofía Franco.

La modelo se mostró afectada cuando le preguntaron si seguía en salidas con el alcalde de La Molina, tras las declaraciones de Sofía Franco.

TE PUEDE INTERESAR