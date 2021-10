Magaly Medina utilizó las cámaras de su programa para enviar un mensaje a la actriz Mariella Zanetti, quien esta mañana señaló en “América Hoy” que “Magaly TV: La Firme” invadió la privacidad de Melissa Paredes al presentar ‘ampay’.

La periodista de espectáculos cuestionó a Zanetti por defender a Paredes: “Hoy la Zanetti, que no sé qué vela tiene en ese entierro. Bueno, cualquier improvisada invitan ahí (por ‘América Hoy’) y eso ya es una costumbre. Ella metió su cuchara cuando no sabía de lo que hablaba”.

Medina la tildó de “bruta” y explicó que sus investigadores no invadieron la privacidad de Melissa porque ella se encontraba en un lugar público junto al bailarín Anthony Aranda.

“Ella dijo que nosotros (por ‘Magaly TV: La Firme’) habíamos invadido la privacidad de Melissa (Paredes) porque ella estaba en un estacionamiento privado y que el auto es privado. Mira metiche, te voy a decir, ese estacionamiento es de un centro comercial público y lo que se grabó es de la luna del carro. Nosotros no nos hemos metido al carro, no hemos invadido su territorio y no hemos abierto la puerta”, sentenció Magaly.

“Nosotros estuvimos grabando desde otro carro y desde lejos, como ha podido observar cualquiera de un personaje público”, concluyó.

‘Ampay’ de Melissa Paredes y su bailarín

Las comprometedoras imágenes de Melissa Paredes junto al bailarín y en el interior de un auto se difundieron en medio de sorpresas porque ante el ojo público, la conductora aún mantenía un sólido matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

En medio de duras críticas por parte de los cibernautas, la presentadora de televisión recurrió a sus redes sociales para aclarar que estaba separada del padre de su hija desde la última semana del mes de setiembre.

“Hay un sinfín de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de setiembre, Rodrigo (Cuba) y yo decidimos finalizar nuestra elación sentimental, sin embargo, hemos llegado a un muy buen término entre ambos. Somos y seremos siempre muy buenos amigos. A su vez, solicitamos el respeto por nuestra intimidad, como lo manifesté al principio de estas líneas, no es nada sencillo”, fue el comunicado de Paredes en Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes evade responder si fue infiel a su esposo Rodrigo Cuba con bailarín

Melissa Paredes evade responder si fue infiel