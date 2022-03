¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina durante la última edición de su programa, nuevamente reafirmó lo que Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid le habrían prometido desde un inicio: tener la primicia de todo lo relacionado al nacimiento de su bebé.

Y es que recordemos que tras la aparición de la parejita en la portada de la revista Cosas presentando en sociedad a su pequeño Milan; cientos de usuarios los han criticado por haber señalado que querían mantener lejos de la exposición a su hijo.

“Esta semana salió en la portada de la revista Cosas la foto de los Orosco, Deyvis y Cassandra junto a su bebé, acá no le ocultaron la cara, sino que lo mostraron. Ellos que en un comunicado público le contaron al mundo entero que yo la había hecho llorar... No, lloraron, porque seguro le habían prometido a Gisela la primicia y yo no estaba incluida. Acá no tenía nada que ver la amistad ni el respeto, la madrina era la última rueda del coche”, comenzó diciendo la presentadora.

En ese sentido, la figura de ATV no dudó en evidenciar su indignación con el cumbiambero y la hija de Jessica Newton, al asegurar que “la verdad habría salido a la luz”, luego que la hicieran quedar como la “mala de la película”.

“O sea, si me habían prometido sacarlo todo conmigo, que yo iba a ser la primera, si ni siquiera saqué el rostro del bebé... Por eso yo digo, cómo es posible que puedan mentir tan descaradamente diciendo: ‘ese día lloré', solo para victimizarse... Esta es la mejor prueba de ello, aparecieron abiertamente la parte más privada de ellos, pero no diríamos nada, si no fuera que hicieron tanto escándalo cuando yo jamás me hubiera atrevido a mostrar a el rostro de un niño sin la autorización de sus padres”, finalizó diciendo Medina.

