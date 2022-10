Fuertes revelaciones. Beto Chirinos, un extrabajador del programa de Magaly Medina, sorprendió a todos los cibernautas al hacer pública una denuncia sobre que no le habrían remunerado los beneficios sociales y laborales por los tres años que trabajó en ATV.

Y es que cabe señalar, que ahora el hombre de prensa se encontraría trabajando como locutor en el programa de “En boca de todos”, motivo por el que a través de su cuenta personal de Facebook, hizo pública esta denuncia contra la producción de la popular ’Urraca’.

“Amigos de ATV, un favorcito podrían decirle al gerente de producción y contenido del grupo ATV que le envié una cartita notarial solicitándole que me paguen mis derechos y/o beneficios sociales y laborales por los 3 años como trabajador del programa ‘Magaly TV, la firme’”, comenzó escribiendo en su publicación.

En ese sentido, Chirinos advirtió a los gerentes del canal hacerse cargo de lo que le corresponde como extrabajador, de lo contrario, terminaría tomando acciones legales y haciendo público detalles inéditos sobre su estancia en dicho canal.

“Lo llamo, le escribo, mis abogados hacen lo propio y no responde (a pesar que el día que renuncié y conversé con él, amablemente, me dijo que lo llame y me dio su tarjeta). Quiero pensar que no le han entregado la carta notarial, o que quizás se quedó sin megas. Lo último que quiero es tomar acciones legales en las instituciones respectivas y tener que hacer público todo lo que se vive como trabajador en esa empresa y en ese programa”, agregó.

Mis compañeros hacen realmente exitoso ese programaañeros y amigos que hacen, realmente, exitoso el programa MAGALY TV LA FIRME, a pesar de lo que solo nosotros sabemos”, finalizó diciendo.

