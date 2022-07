Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no dudó en utilizar unos minutos de su programa para reafirmar nuevamente que ella no se vende con nadie y mucho menos por algunos soles; esto luego que Melissa Paredes dejara entrever que la conductora estaría aliada con Rodrigo Cuba y su familia.

“Ahora se victimiza (Melissa Paredes), porque para ella se ha hecho un complot hacia ella. Ahora dicen que me pagó el Gato Cuba, ahora somos servidores del papá de Cuba”, comenzó diciendo.

“Hay gente que tiene un precio, yo no, ni para los que amo tengo precio, menos para los que no conozco. Mis 25 años de programa en este programa me los he ganado en buena ley, no recibo dinero bajo la mesa”, agregó tajantemente.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ confesó que ella nunca ha necesitado recibir plata por hacerle “patería” a alguien, pues es uno de los personajes mejores pagados de la farándula local.

“Tampoco quiero darme las ínfulas, pero puedo decir que soy la figura mejor pagada de la televisión. A mí me paga el dueño del canal, no necesito un real más ni un real menos, de estos personajillos que todos los días tengo que sacarle sus miserias”, finalizó diciendo.

