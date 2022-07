Fuerte y claro. Magaly Medina no se calló nada y reveló detalles de lo que tuvo que hacer junto a su equipo para conseguir el audio que ya se filtró en redes sociales sobre la llamada entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Y es que la conductora habría pagado nada más y nada menos que S/ 2,500 soles por dicho material.

“Tus amigos no son nada confiables, no te respetan, piensan que lo que estás haciendo es tan degradante que se han tomado el trabajo de filtrar el audio que tú le has mandado a ellos, digamos en un tono cómplice, en un tono de amistad, confiando en que esa gente te va aconsejar. Bueno, esa gente lo que hizo fue mercanchiflear tu audio”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

En ese sentido, la figura de ATV confesó que para obtener el audio de más de nueva minutos, tuvo que realizar un pago a un desconocido, pues en ese momento todavía no se hacía viral.

“Yo fui la tonta útil que le pagué a alguien 2500 soles por el audio, pero no me importa. Felizmente si hay plata en caja chica, aquí lo podemos pagar, no necesitamos que el papá del Gato Cuba nos pague ni el café”, agregó.

Asimismo, Medina señaló que para ella ese monto es indiferente y no dudó en seguir arremetiendo contra Melissa Paredes. “Te podemos pagar a ti si quieres, te ofrecemos si quieres 2500 soles mensuales, a ver si dejas de estar ‘mercachifleando’ a tu hija”, finalizó diciendo bastante molesta.

