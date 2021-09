Magaly Medina respondió con todo a la presentadora de televisión, Sofía Franco, quien defendió a su aún esposo, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. Y es que la popular ‘urraca’ la criticó por una supuesta reconciliación con el burgomaestre y no denunciarlo por presunta violencia física y psicológica.

“La misión de Magaly en este mundo es la del raje y destrucción, pero cambia la cosa si aceptas ir a su set y le llevas un regalito de 3 mil dólares”, había respondió la exmodelo, lo que provocó la ira de Magaly Medina.

“¿Te destruí? No. Extendí mi mano y te lo di, no te di la espalda cuando otros te lo dieron. Mi corazón no pudo ponerse de piedra ante el grito de auxilio de una mujer, menos al ver cuando un hombre que - con todo su poderío - ejerce ese poder y trata de minimizar y tratar como a una pequeña cosita a su esposa públicamente”, sostuvo la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’

También resaltó que su programa convocó el apoyo de abogados y del mismo Ministerio de la Mujer cuando se difundieron los videos donde ella era enmarrocada de forma violenta en su casa de La Molina y que, según dijo, fueron proporcionados por trabajadores de Álvaro Paz.

“Bien dicen las personas muerden la mano de las personas que les ayudan. Nosotros fuimos los únicos que en ese momentos de terror, de humillación pública porque ella fue humillada públicamente semanas después por su esposo (...) nosotros escuchamos su llamado de auxilio y fuimos. Y ahora que has conciliado con tu marido, ese señor que todos sabemos quiere lanzarse a la alcaldía de Lima”, argumentó la periodista.

Para Magaly Medina, Sofía Franco “no se da cuenta que solo será utilizada” durante la campaña de las Elecciones Municipales 2022.

