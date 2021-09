Magaly Medina contó en su programa “Magaly TV La Firme” que América Televisión le amenazó con demandarle si seguía pasando las imágenes en video de la caída de Elías Montalvo en Esto Es Guerra.

“Yo quería ponerles las imágenes pero ya les conté que hay un convenio que si yo pongo las imágenes me ponen carta notarial. Hoy día han amenazado con demandarme si yo ponía esas imágenes”, contó la “urraca”.

Magaly Medina pidió igualdad al momento de prohibir que se pase las imágenes, pues “Amor y Fuego” de Willax TV pasa todas su programación.

“En cambio América Televisión no se araña, no le pone contra la pared a Willax que tiene programa que pasan todos los programa de América. Acá yo paso una imagen sin estas fotitos y llaman, amenazan, llaman al gerente y me callan la boca”.

Magaly Medina les aseguró a América Televisión que igual rajará y que seguro se la ponen difícil porque ella tiene 12 puntos de rating. “Yo sé que mi palabra tiene mucho más peso, pero hagan un equilibrio. Si a mí me prohíben, prohíbanselo a otros, déjenme hacer mi trabajo. Quizá sea el rating, no es lo mismo 2 puntos a 12 puntos”.

