Sheyla Rojas fue consultada sobre su salida de América Televisión donde estuvo conductora del programa “Estás en Todas”. Ella reconoció que la retiraron por todo lo que se dijo luego de que salieran audios referentes a Luis Advíncula, relacionándola como interesada.

“Fue muy fuerte lo que se dijo, mucha gente me dio la espalda, porque dudó de lo que se decía”, recordó Sheyla Rojas.

“Una cosas es tener una conversación con mis hermanas, mi mamá o gente que no te va a traicionar y otra con gente que le da la vuelta a la situación y te pueden mal interpretar y eso es lo que me pasó”, agregó la modelo peruana que ahora vive en Guadalajara.

Sheyla Rojas también reconoció que ella misma bromeaba con el tema de “interesada”, pero cuando las cosas se salieron de control, la torta se le voltió.

“Mucha gente se vino en contra mía, mucha gente me dio la espalda y fue cuando aprendí en quién confiar. Yo era muy bromista y me bromeaba con el tema de interesada y solo me quedaba reírme pero me di cuenta que lo tomaron a mal”.

